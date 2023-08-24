Лавров гарантировал успех саммита БРИКС в Казани

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Саммит БРИКС в Казани в 2024 году пройдет удачно — в этом нет никаких сомнений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Удача всегда нужна. Но я гарантирую вам, что удача обеспечена. Если вы следите за нашей жизнью последние 20 лет, то мы ко всему готовы в принципе», — цитирует ТАСС главу МИД.

Он напомнил, что приоритетами председательства России в организации станут выполнение стратегии экономического партнерства, здравоохранение. Ожидается мероприятие на уровне вузов пяти стран объединения, продолжится работа женского делового альянса, образованного по предложению Москвы, молодежного форума, делового совета.

В итоговой декларации саммита в Йоханнесбурге все страны БРИКС полностью поддержали председательство России в следующем году. Напомним, Лавров лично присутствовал на саммите в ЮАР, а Президент РФ Владимир Путин принимал участие в мероприятии в формате ВКС.