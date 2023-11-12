Лавров: Евросоюз не скрывает, что хочет сдерживать Россию, но у него ничего не получится

Страны Евросоюза признаются в том, что пытаются всячески сдерживать Россию и вытолкнуть из Центральной Азии, однако у них ничего не получится. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, из Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», – сказал министр.

Он также прокомментировал формулировку западных СМИ о том, что Казахстан является «задним двором» Президента России Владимира Путина, которая появилась после визита российского лидера в Астану.

«Дело ведь не только в изданиях, там и лидеры западного мира тоже позволяют себе достаточно хамские высказывания. Вот кто-то из лидеров Евросоюза после одного из визитов в Центральную Азию публично, на пресс-конференции, сказал: "Вот страна, которую мы посещаем, мы рады, что она никогда не будет ничьим вассалом»". Тоже ведь достаточно нагло для дипломатического языка», – отметил Лавров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, отметил, что данные формулировки являются частью информационной войны.

Напомним, 9 ноября Владимир Путин посетил с официальным визитом Казахстан. Он в режиме видеоконференции принял участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.