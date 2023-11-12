Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков: Заявления западных СМИ об отношениях РФ и Казахстана — часть информационной войны
Формулировка Bloomberg о том, что Казахстан является «задним двором» для России, является частью информационной войны. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Это всё глупости, это всё информационные войны. Казахстан – это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме "или с этими, или с этими". Это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник», – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что отношения двух стран очень широкие – и взаимные инвестиции, и объем товарооборота, и взаимодействие в области культуры и образования.
«Перспективы широчайшие. Поэтому мы будем развивать наши отношения – это отношения, которые зиждятся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Это то, что мы отстаиваем», – подчеркнул Песков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»