Песков: Заявления западных СМИ об отношениях РФ и Казахстана — часть информационной войны

Фото: © «Татар-информ»

Формулировка Bloomberg о том, что Казахстан является «задним двором» для России, является частью информационной войны. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Это всё глупости, это всё информационные войны. Казахстан – это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме "или с этими, или с этими". Это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник», – сказал он.

Представитель Кремля отметил, что отношения двух стран очень широкие – и взаимные инвестиции, и объем товарооборота, и взаимодействие в области культуры и образования.

«Перспективы широчайшие. Поэтому мы будем развивать наши отношения – это отношения, которые зиждятся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Это то, что мы отстаиваем», – подчеркнул Песков.