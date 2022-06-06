Лавров: Если Украине поставят оружие дальнего боя, РФ будет отодвигать линию угрозы

Чем дальнобойнее будет оружие, которое страны Запада поставляют на Украину, тем дальше Россия станет отодвигать от своей территории линию угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой <...> могут угрожать Российской Федерации», — сказал дипломат на прошедшей онлайн пресс-конференции, отметив, что Президент РФ Владимир Путин уже неоднократно озвучивал позицию российской стороны по этому вопросу.

Ранее, 5 июня, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он включает поставку реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним. В администрации Белого дома уточнили, что Киев пообещал не использовать эти установки против целей на территории России.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России и оказывать всяческую поддержку украинским властям.