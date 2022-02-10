Лавров допустил, что численность российских диппредставителей на Украине уменьшится

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с британской коллегой сообщил, что Москва, возможно, тоже посоветует покинуть Украину неосновному персоналу своих диппредставительств, передает РИА Новости.

«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — прокомментировал Лавров эвакуацию сотрудников посольств из Украины.

По его словам, Россия задумалась над действиями англосаксов, которые вывозят сотрудников посольств из Украины. Возможно, они что-то готовят, добавил Лавров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине.