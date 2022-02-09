Глава британского МИД прибыла в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее МИД РФ подтвердил предстоящий визит Трасс в столицу России, пояснив, что Лавров планирует обсудить с коллегой состояние отношений Москвы и Лондона, а также международную и региональную повестку.

Ранее также анонсировалась встреча министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Бена Уоллеса. Отмечалось, что переговоры пройдут 11 февраля.