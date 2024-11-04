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Лавров: Доля расчетов в нацвалютах в рамках БРИКС достигла 65%
Объем взаимных расчетов в национальных валютах во внешней торговле между государствами-членами БРИКС равняется порядка 65%. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Доля национальных валют в расчетах России со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысила 90%, а со странами БРИКС мы выходим на показатель в 65%, и эта цифра растет», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.
Он добавил, что РФ продолжит играть в этом значимую роль. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что российская экономика считается четвертой в мире по ППС, согласно данным МВФ.
Ранее Лавров заявил, что США подталкивают страны Европы к военному конфликту с Россией.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств на правах членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. На долю БРИКС приходятся треть мировой суши и почти половина населения планеты. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС.
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