Лавров: Боливия искренне заинтересована во вступлении в БРИКС

Боливия подтвердила свою заинтересованность в присоединении к БРИКС, сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, искреннюю заинтересованность в этом вопросе выразила его боливийская коллега Селинда Соса.

«Россия поддерживает эти устремления Боливии», — заявил на это Сергей Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что к саммиту объединения в Казани в октябре будут подготовлены рекомендации по новым членам БРИКС.