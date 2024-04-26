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Лавров: Боливия искренне заинтересована во вступлении в БРИКС
Боливия подтвердила свою заинтересованность в присоединении к БРИКС, сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, искреннюю заинтересованность в этом вопросе выразила его боливийская коллега Селинда Соса.
«Россия поддерживает эти устремления Боливии», — заявил на это Сергей Лавров.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что к саммиту объединения в Казани в октябре будут подготовлены рекомендации по новым членам БРИКС.
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