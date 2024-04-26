news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 26 апреля 2024 14:26

Лавров: Боливия искренне заинтересована во вступлении в БРИКС

Скопировать ссылку

Боливия подтвердила свою заинтересованность в присоединении к БРИКС, сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, искреннюю заинтересованность в этом вопросе выразила его боливийская коллега Селинда Соса.

«Россия поддерживает эти устремления Боливии», — заявил на это Сергей Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что к саммиту объединения в Казани в октябре будут подготовлены рекомендации по новым членам БРИКС.

#брикс #Боливия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2