Лавров сегодня встретится с руководством МИД ДНР и ЛНР

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Луганской народной республики Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД Донецкой народной республики Сергеем Пересадой. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram.

«Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР», — написала она.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны. Ранее по просьбе глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР глава государства принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.