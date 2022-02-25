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Политика
25 февраля 2022  12:28

Лавров сегодня встретится с руководством МИД ДНР и ЛНР

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Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Луганской народной республики Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД Донецкой народной республики Сергеем Пересадой. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram.

«Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР», — написала она.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны. Ранее по просьбе глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР глава государства принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы. 

 

#Сергей Лавров #мид рф #признание ДНР и ЛНР
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