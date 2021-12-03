Лавки Курманаева, мурал QBic’а и КЦ Сайдаш: форум «Казаныш» назвал лучшие объекты Казани

На первом Всероссийском архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в заключительный день мероприятия названы победители смотра-конкурса на лучший объект Казани последних пяти лет. Среди поощренных – например, Kazan Mall, воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, мурал Rustam’а QBic’а «Я могу дышать».

На участие в смотре-конкурсе, напомним, заявилась 41 компания с 112 реализованными и еще только проектными объектами. Голосовать за участников можно было на сайте госуслуг РФ, начиная с 18 октября.

Первое место среди реализованных проектов получило общежитие №4 Казанского энергоуниверситета – в номинации «Лучшее общественное здание»; бульвар ART City у жилого комплекса на месте снесенных в 2019 году Арских казарм, которые долго пытались отстоять градозащитники, – в номинации «Лучший объект благоустройства». Первое место с последним разделило за лучшее благоустройство озеро Комсомольское в Дербышках.

Два объекта заняли пьедестал лучших в номинации «Лучший историко-архитектурный объект»: отреставрированное здание лавок купца Курманаева и особняк Стахеева на Лобачевского. Лучшим арт-объектом стал мурал модного уличного художника Rustam’а QBic’а «Я могу дышать», который он создал в прошлом году на фасаде паркинга по улице Завойского, в спальном районе Казани.

Фото предоставлено ТИГП

Лучшими в номинации «Новая жизнь объекта (реновация)» признаны комплекс торговых рядов Хлебного базара на Профсоюзной и КЦ «Сайдаш».

Помимо трех первых мест в 15 номинациях жюри присудило 16 специальных призов. Такой диплом, например, получил открытый год назад Kazan Mall за удачное применение и популяризацию параметрического проектирования на фасадах. Полилингвальная школа «Адымнар» отмечена за создание нового образа образовательного учреждения. Дипломы за сохранение и устойчивое развитие традиций получили две мечети и два храма: мечеть имени Ахмадзаки, Приход мечети имени Ахмадзаки, воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, мечеть на улице Федосеевской и церковь в честь и память иконы Божьей Матери Всецарица поселка имени Левченко, строительство которой началось этой осенью.

Выделили организаторы «Казаныш» также и еще нереализованные проекты. Так проект медицинского центра по улице Подлужная признан лучшим общественным зданием (1-е место), лучшим нереализованным проектом благоустройства стало проектное предложение преобразить территорию вдоль реки Ноксы у жилого комплекса «Светлая Долина». Первое место в номинации «Лучший спортивный объект» намекает, что в Казани может появиться Центр пляжных видов спорта. Первым в номинации «Лучший историко-архитектурный объект» стал проект реставрации усадьбы Киселева и Иванова, в номинации «Новая жизнь объекта (реновация)» – проект реконструкции торгово-развлекательного комплекса «Кольцо». В номинации «Лучший мастер-план» третье место занял проект комплексного освоения территории «Яблоневые сады» группы компаний ASG недалеко от поселка Салмачи. Причем планы по застройке территории компания не планирует оставлять на бумаге – намерена воплотить.

«К реализации проекта будем привлекать как местных, так и федеральных девелоперов. Перед тем, как приступить к реализации проекта, необходимо утвердить проект детальной планировки. На площади 321 га появится жилая застройка на территории в 90 га — жилые здания от 3 до 19 этажей, а также парки, благоустроенная набережная и прилегающий лес, у каждого дома „зеленое“ пространство. А также 18 детсадов, 8 школ, „деловое ядро“, торгово-развлекательные центры, спортклубы, МФЦ, больницы и даже религиозные учреждения», — рассказал «Татар-информ» о проекте директор по развитию территории группы компаний ASG-invest Ринат Аисов.