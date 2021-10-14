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14 октября 2021  14:29
Павел Климчак

В Казани заложили первый камень в основание храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

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В Казани началась церемония закладки первого камня в основание храма в честь иконы Божией матери «Всецарица».

 

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

Торжество возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

 

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

Сегодня у фундамента будущего храма на улице Рахимова собрались прихожане, журналисты и рабочие. Над котлованом на кране завис тот самый камень, который сегодня будет возложен в основание будущей обители.

 

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

После того, как камень заложили в основание храма, Митрополит Татарстана Кирилл отслужил молебен. 

 

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

 

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

По окончании молебна митрополит вручил медаль главе строительной компании, которая будет возводить храм.

 

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

 

#Митрополит Кирилл #основание храма
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