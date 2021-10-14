В Казани заложили первый камень в основание храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

В Казани началась церемония закладки первого камня в основание храма в честь иконы Божией матери «Всецарица».

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

Торжество возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

Сегодня у фундамента будущего храма на улице Рахимова собрались прихожане, журналисты и рабочие. Над котлованом на кране завис тот самый камень, который сегодня будет возложен в основание будущей обители.

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

После того, как камень заложили в основание храма, Митрополит Татарстана Кирилл отслужил молебен.

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

Фото: © Павел Климчак/ ИА «Татар-информ»

По окончании молебна митрополит вручил медаль главе строительной компании, которая будет возводить храм.