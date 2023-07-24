Лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» выступили в Севастополе перед участниками СВО

Фото: © пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

В городе-герое Севастополе накануне состоялся большой праздничный концерт ко Дню Военно-Морского флота. Зрителями концерта стали офицеры и матросы ВМФ – участники специальной военной операции, члены их семей и ветераны флота. Перед ними выступили 210 юных артистов из 23 муниципальных образований Татарстана – лауреаты и победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

Через хореографические и вокальные номера они познакомили гостей праздника с многонациональной культурой родного края, исполнили песни советских и российских композиторов.

Как сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», концерт прошел в рамках многолетнего сотрудничества Черноморского флота России и Республики Татарстан, а также традиционной летней творческой смены фестиваля, которая проходит в эти дни в Крыму.

Как ранее сообщал «Татар-информ», татарстанская молодежная организация «Созвездие – Йолдызлык» награждена за вклад в развитие отечественной культуры в Севастополе.

Традиционная летняя творческая смена для лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» проходит с 17 июля по 8 августа в Алуште в детском оздоровительном лагере «Сатера». Она проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Министерства по делам молодежи РТ.

Фото предоставлены пресс-службой фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»