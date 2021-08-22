Защитник «Ак Барса» стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира в Казани

Лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира TANECO Кубок чемпионов, кторый завершился сегодня в Казани стал защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер, он набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах.

Лучшими игроками по амплуа стали: голкипер СКА Александр Самонов, который пропустил две шайбы в двух играх и защитник «Металлурга» Григорий Дронов (набрал 2 (1+1) очка в четырех матчах). Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Сергей Шмелев, который набрал 5 (2+3) очков в четырех встречах.

Напомним, в финале турнира казанцы сегодня обыграли СКА (3:0).