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22 августа 2021  22:11

Защитник «Ак Барса» стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира в Казани

Защитник «Ак Барса» стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира в Казани
Стивен Кэмпфер / Фото: www.ak-bars.ru
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Лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира TANECO Кубок чемпионов, кторый завершился сегодня в Казани стал защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер, он набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах.

Лучшими игроками по амплуа стали: голкипер СКА Александр Самонов, который пропустил две шайбы в двух играх и защитник «Металлурга» Григорий Дронов (набрал 2 (1+1) очка в четырех матчах). Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Сергей Шмелев, который набрал 5 (2+3) очков в четырех встречах.

Напомним, в финале турнира казанцы сегодня обыграли СКА (3:0).

#ак барс #кубок чемпионов
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