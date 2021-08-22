«Ак Барс» стал победителем Кубка чемпионов, всухую обыграв СКА

Сегодня на казанской «Татнефть Арене» завершился предсезонный Кубок чемпионов. В финальном матче хозяйский «Ак Барс» со счетом 3:0 обыграл питерский СКА.

Напомним, что первый Кубок чемпионов, который состоялся год назад, казанцы выиграли. А в этом розыгрыше домашнего турнира «Ак Барс» в первом туре проиграл СКА в овертайме (2:3). Поэтому настраиваться дополнительно на финал хозяевам не пришлось.

Третье место на Кубке чемпионов занял магнитогорский «Металлург», обыгравший днем уфимский «Салават Юлаев» (3:2). Что до казанцев, то отметим возвращение в ворота Игоря Бобкова и, наоборот, отсутствие капитана команды Даниса Зарипова, нападающего Михаила Глухова, который второй матч кряду провел в качестве защитника из-за проблем с игроками обороны в команде. В отсутствие Зарипова Глухов сегодня исполнял роль капитана хозяев.

Первый гол был забит уже на 30-й секунде встречи, когда Стивен Кэмпфер броском от синей линии послал шайбу в сетку ворот СКА, 1:0.

И хотя СКА затем перехватил инициативу, хозяева сумели удвоить свое преимущество. Шведский форвард «Ак Барса» Пер Линдхольм с передачи Николая Коваленко протолкнул с пятачка шайбу в ворота своего соотечественника Ларса Юханссона, 2:0.

Коваленко с Линдхольмом навели шороху pic.twitter.com/JlijRZiotH — ХК Ак Барс (@hcakbars) August 22, 2021

В середине второго периода счет стал уже 3:0. Джордан Уил выдал точнейшую передачу на дальнюю штангу, где Кириллу Панюкову осталось лишь подставить под нее клюшку.



Такие передачи без голов не остаются pic.twitter.com/EyUjhDdsG1 — ХК Ак Барс (@hcakbars) August 22, 2021

В конце периода Кэмпфер мог оформить свой дубль, но попал в перекладину.

29 августа дома казанцы проведут последний контрольный матч межсезонья с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Кэмпфер (1), Линдхольм (14), Панюков (30). Штраф: 6-8.

«Ак Барс»: Бобков. Рукавишников — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов —Тарасов; Журавлев — Адамчук, Коваленко — Линдхольм — Воронков; Янчевский — Лямкин, Панюков — Сафонов — Уил; Глухов, Бровкин — Бурмистров — Крутов; Квартальнов, Быков.