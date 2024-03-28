Забытые имена снова звучат: у кого из претендентов на премию Тукая больше шансов?

Министерство культуры Татарстана опубликовало имена кандидатов на премию Тукая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

10 номинантов на премию Тукая

Министерство культуры Татарстана опубликовало имена кандидатов на премию Тукая. Претендентов, возможно, было и больше, но комиссия отобрала из них 10 человек.

Потенциальными номинантами на Государственную премию имени Г. Тукая в 2024 году стали:

Актерский состав кукольного спектакля «Альфия» театра кукол «Экият» за безупречное мастерство воплощения образа великой татарской актрисы эстрады средствами театра кукол

Курбан Рафис Харисович (Рафис Курбан) за книги «Әхмәров» («Ахмеров») 2020 г., «Ватан» («Отчизна») 2019 г., «Ике роман» («Два романа») 2022 г., «Алиш» 2023 г.

(Рафис Курбан) за книги «Әхмәров» («Ахмеров») 2020 г., «Ватан» («Отчизна») 2019 г., «Ике роман» («Два романа») 2022 г., «Алиш» 2023 г. Харрасов Ляис Маулитович (Лаис Зулькарнай) за книгу «Узганны кабатлау»

(Лаис Зулькарнай) за книгу «Узганны кабатлау» Вайнер Борис Гиршевич за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, нравственно-эстетическое воспитание юных читателей, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей, творческую поддержку молодых дарований Татарстана

за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, нравственно-эстетическое воспитание юных читателей, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей, творческую поддержку молодых дарований Татарстана Гатауллин Риф Хоббулович за симфонический баит «Сак-Сок», вокально-хоровые циклы, авторские сборники, нотный сборник и цикл передач

за симфонический баит «Сак-Сок», вокально-хоровые циклы, авторские сборники, нотный сборник и цикл передач Низамов Эльмир Жавдетович за музыку к опере «Кара пулат» («Черная палата»)

за музыку к опере «Кара пулат» («Черная палата») Таминдарова Миляуша Амировна за развитие, продвижение и сохранение татарского хоровой культуры Татарстана, а именно – «Антологию татарской хоровой музыки»

за развитие, продвижение и сохранение татарского хоровой культуры Татарстана, а именно – «Антологию татарской хоровой музыки» Саляхов Рабис Магалимович за цикл работ по мотивам татарских народных песен, посвященных Году дастанов в Республике Татарстан

за цикл работ по мотивам татарских народных песен, посвященных Году дастанов в Республике Татарстан Замитов Кадим Залилович за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры

за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры Галиев Рамиль Якубович и Канаев Евгений Александрович за проект «Поэзия и проза жизни. Татарстан, 1980-90-е годы» и за большой вклад в искусство фотографии и развитие фотожурналистики

Таким образом, в области театрального искусства к премии представлен один номинант (спектакль «Альфия»), в области литературы – 3 автора (Рафис Курбан, Борис Вайнер и Лаис Зулькарнай), музыки – 3 номинанта (Риф Гатауллин, Эльмир Низамов, Миляуша Таминдарова), изобразительного искусства – 4 номинанта (Рабис Саляхов, Кадим Замитов, а также тандем фотографов Рамиля Гали и Евгения Канаева).

Номинанты в области литературы

Очень интересно, что именно в дни объявления кандидатов на премию Тукая совершенно забытые уже люди искусства возникают практически ниоткуда, получают или же не получают премию – и вновь исчезают, а на следующий год так же появляются – исчезают… Каждый год, глядя на список, невольно думаешь – надо же, он еще жив, оказывается, слава богу…

Обратите внимание на отсутствие в списке имени Ленар Шаех. Он ранее говорил о себе, что его выдвигают через Евразийский союз. Какое отношение имеет Евразийский союз к государственной премии Татарстана – я не совсем поняла. Люди в комиссии, видимо, тоже. Или были другие причины. К слову, Татарское книжное издательство, в котором Ленар Шаех является главным редактором, считает достойным премии Тукая другого писателя – Рафиса Курбана.

Кто еще выдвигался, но не прошел и сколько было таких – комиссия предпочитает не разглашать. Мы тоже не станем сыпать соль на рану не прошедших отбор и тему на этом закроем. Лучше поговорим о тех, кто все-таки оказался в списке.

Начнем с литературы. Потому что писатели любят считать эту премию своей. В этом году Глава Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла пытался убедить коллег в необходимости выдвинуть двух человек (поэзия и проза). Но правление выбрало всего одну кандидатуру, предложенную Лябибом Лероном, – Лаиса Зулькарная.

Рафис Курбан, ради выдвижения на премию Тукая отказавшийся от членства в правлении, не смог собрать необходимого количества голосов. Как он сам заявляет, его выдвинуло Татарское книжное издательство. «Татмедиа» тоже поддерживает кандидатуру Рафиса Курбана.

Третий номинант в сфере литературы – Борис Вайнер. Детский писатель, переводчик и, к слову, зять народного писателя Гарифа Ахунова – муж поэтессы Наили Ахуновой, пишущей на русском языке.

Борис Вайнер Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Посмею предположить, что премия в этом году может быть вручена Борису Вайнеру. В его переводе татарские сказки изданы в виде прекрасных книг. В 2020 году Бориса Вайнера наградили республиканской премией имени Державина, и вполне может оказаться, что очередь теперь за премией Тукая. Борис Вайнер немало сделал для национальной культуры. Мои слова не стоит понимать так, будто я считаю, что премия должна быть вручена ему, – просто делюсь своими прогнозами.

Если помните, в прошлом году ни одного из выдвинутых Союзом писателей кандидатов премии не удостоили, хотя наши писатели на заседании горячо и пафосно выступали за поэтессу, 92-летнюю Флеру Гизатуллину: мол, нельзя нам вот так, год за годом, игнорировать ее, «она достойна, надо прервать эту многолетнюю несправедливость и обязательно надо Флеру апа выдвинуть». Больше говорили, конечно, те, кто уже успел получить награду. Премию ей не дали, зато наградили званием Народного поэта. Премия ушла поэту, чье имя не особо на слуху (потому что он из сибирских татар) – Шаукату Гадельше.

Лаис Зулькарнай Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему я об этом вспоминаю? Простите, если сейчас прозвучит жестко, но премия Тукая – это не субсидия соцзащиты, чтобы давать ее старикам и больным. Почему-то Союз писателей начал рассматривать государственную премию в таком качестве. Не спорю, Флера Гизатуллина, Лаис Зулькарнай – они талантливые и творчество у них наверняка достойное, но ведь сейчас не те времена, когда они светили на литературном небосклоне. О существовании поэта Лаиса Зулькарная вообще, наверное, если и знают, то только литературные эстеты. Я и не помню, чтобы он активно участвовал в литературном процессе.

Остаюсь при своем мнении: татарский писатель – это не просто писатель, он еще и общественный деятель, которого его народ знает, уважает, любит, он лидер мнений, может высказаться по любым волнующим общество вопросам, по-настоящему живет судьбой и чаяниями свой нации. Если автор просто пишет свои тексты – это еще не писатель. Особенно когда идет речь о писателях, достойных государственной премии.

Что касается Рафиса Курбана, он прекрасный человек, много пишет. Деятельность комиссии по присуждению премии Тукая знает изнутри, потому что, пока был председателем Союза писателей, сам входил в эту комиссию. Да, в этом году через правление союза он не смог пройти. Может быть, через правление пройти проще, чем через комиссию, кто знает.

Рафис Курбан Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сам Ркаиль Зайдулла – человек, получивший премию Тукая в сравнительно молодом возрасте. Но, будучи во главе союза, молодежь не выдвигает совсем. Сегодня, если и надумают выдвигать, у наших молодых авторов солидных новых книг тоже ведь нет, они не выходят. Только у Ленара Шаеха они выходят постоянно. Но молодых надо уже начинать готовить – Йолдыз Миннуллина, Рузаль Мухаметшин и другие, в отличие от Ленара Шаеха, сами не попросятся.

Номинанты в области музыки

В области музыки у нас три кандидата: Риф Гатауллин, Эльмир Низамов, Миляуша Таминдарова.

Риф Гатауллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Композитору Рифу Гатауллину 74 года. Автор довольно популярных песен, таких как «Ялгыз көймә», «Хушлашырга ашыкма», «Сөялдем сөяннәргә», «Әйттең миңа», «Серле йөрәк», «Гармун алыйк әле, дускай!». Множество популярных песен Гульзады Сафиуллиной родились в тандеме с Рифом Гатауллиным.

Эльмиру Низмову 37 лет. Активно работает и в области академической музыки, и в театре, и на эстраде. Очень продуктивный, еще и умеет продвигать свое творчество – молодец. Не впервые выдвигается на премию Тукая, в предыдущих случаях его представляли в составе разных творческих коллективов, в этом году, видимо, решил попытать счастья в одиночку.

Эльмир Низамов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эльмир Низамов достоин однозначно. Его целеустремленность тоже достойна внимания. Когда писатели его возраста стесняются даже заикнуться о премии Тукая (кроме Ленара Шаеха), Эльмир Низамов твердо шагает по очерченной им дороге. Целеустремленность – хорошее качество. Хоть «Кара пулат» уже не такой свежий проект…

Миляуша Таминдарова представлена за «Антологию татарской хоровой музыки», а если взять шире, то за развитие хоровой культуры в Татарстане. Почти два десятка лет руководит Государственным камерным хором Татарстана. Удивительно энергичная, харизматичная. Хор под ее руководством достиг больших успехов. Поэтому я полагаю, что государственную премию в этом году получит руководитель государственного хора.

Миляуша Таминдарова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Номинант в области театрального искусства

В этой номинации в список вошла всего одна кандидатура – спектакль «Альфия» театра кукол «Экият». «Альфия» – первый спектакль, выпущенный Ильгизом Зайниевым после его назначения художественным руководителем театра. Спектакль построен из театральных музыкальных сцен, основанных на автобиографической книге легендарной певицы Альфии Авзаловой. В спектакле звучат 20 песен из репертуара артистки.

«Спектакль “Альфия” – это выражение безграничного уважения и любви к великой татарской певице Альфие Авзаловой. Несмотря на то что произведение основано на жизни и творчестве певицы, оно не претендует на биографическую достоверность, а наоборот, становится мечтой вокруг имени великой личности», – говорится в аннотации спектакля.

Театр к государственной премии представил артистов, занятых в этом спектакле: Ришата Гиздатуллин, Рамзию Файзуллину, Гульнур Габдрахманову, Юрия Чуктиева, Миляушу Файзрахманову, Фанзилю Сабирову, Марса Гайфуллина. В списке нет ни Ильгиза Зайниева, ни автора музыкального оформления, композитора Юрия Чаплина. То есть «паровоз» – сама Альфия апа.

Спектакль «Альфия» театра кукол «Экият» Фото: Татарский государственный театр кукол «Экият»

Нет у меня уверенности, что им точно дадут премию, но склоняю голову перед Ильгизом Зайниевым за его уважение к артистам татарской труппы театра кукол «Экият».

А почему спектакль о легендарной Альфие Авзаловой не должен быть достоин государственной премии?! Спросили бы совета у меня – согласна им отдать если не все три премии, то две из них. Но меня ведь не спросят…

Номинанты в области изобразительного искусства

А теперь о художниках. К премии представлены Рабис Саляхов, Кадим Замитов, а также тандем фотографов Рамиля Гали и Евгения Канаева.

Народный художник Татарстана Рабис Саляхов родом из Буздякского района Башкортостана, 65 лет. Много лет жил и работал в Елабуге. Сейчас проживает в Казани.

Рабис Саляхов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он представлен к награде за цикл работ по мотивам татарских народных песен, посвященных Году дастанов в Республике Татарстан. Единственное, что мне показалось странным здесь, так это сроки. Насколько мы знаем, Всемирный конгресс татар 2023 год объявил Годом дастанов (эпосов). Разве работам художника 2023 года уже успел исполниться год?

Из Положения: «Предложения о выдвижении работ и произведений на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая вносятся в Комиссию при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая до 15 февраля каждого года при условии, если они были публично исполнены, опубликованы, показаны, сооружены и сданы в эксплуатацию не позднее чем за 1 год до истечения срока приема работ».

Могло ли оказаться так, что работы, посвященные Году дастанов, были опубликованы до 15 февраля 2023 года?

Кадим Замитов (слева) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кадиму Замитову 78 лет. Из Сабинского района. Живет в Москве. Самое известное его творение – стела «Хоррият» перед зданием Национальной библиотеки РТ. Она была установлена в 1996 году. Также среди работ автора – памятники Мусе Джалилю в Оренбурге, Ильясбеку Ашказарскому в Оренбургском театре, Ататюрку в Кютахье (Турция). Мы также писали, что он создал эскиз памятника Чингисхану. На просторах интернета можно найти слова директора Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалии Нургалеевой: «Кадим Замитов, безусловно, гений… на грани безумия».

В 2022 году Кадима Замитова уже выдвигали на премию Тукая. Тогда с ним в одном списке оказались известный архитектор из Нижнекамска Фирдавис Ханов, автор гобеленов Анатолий Егоров. Премию дали Егорову. В 2023 году – Фирдавису Ханову. Настала очередь Кадима Замитова?

Рамиль Гали и Евгений Канаев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тандем фотографов Рамиля Гали и Евгения Канаева представлен за проект «Поэзия и проза жизни. Татарстан, 1980-90-е годы» и за большой вклад в искусство фотографии и развитие фотожурналистики. Фотографы номинируются на премию уже третий год подряд. Если в 2022 году был выдвинут фотограф Камаловского театра Рифкать Якупов, то в 2023 году за фотоработы, посвященные Татарстану, выдвигался Фарит Губаев.

Пожелаем успехов достойным!

Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского