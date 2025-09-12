Лауреатами премии Махмутова стали профессор КНИТУ-КХТИ и учитель начальных классов

Учитель начальных классов казанской школы-интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья Эльвира Гарипова и доктор педагогических наук, профессор кафедры профессионального и педагогического образования КНИТУ-КХТИ Петр Осипов стали лауреатами Государственной премии имени М. И. Махмутова за 2025 год. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Государственная премия имени Мирзы Махмутова вручается с 2017 года. Ее лауреатами становятся педагогические работники за значительные достижения в научно-методической работе, подготовку педагогических кадров, внедрение технологий в образование, развитие дидактики и практическую деятельность. Каждый год ее получают два педагога. В 2023-м денежный эквивалент премии был увеличен с 100 тыс. рублей до 250 тыс.

В прошлом, 2024 году этой премии были удостоены учитель истории и обществознания казанской гимназии №184 имени М. И. Махмутова Ильмира Фазылзянова и ведущий научный сотрудник Центра реализации программ и проектов Института развития образования РТ Диляра Шакирова, о чем сообщал «Татар-информ».

Мирза Исмаилович Махмутов (1926–2008) – педагог и востоковед, кандидат философских и доктор педагогических наук, академик Академии педагогических наук СССР и Российской академии образования, действительный член Академии наук РТ, заслуженный деятель науки РФ. Автор более 500 работ по педагогике и лингвистике (в том числе – в области лексикологии восточных языков). Создал теорию методов проблемно-развивающего обучения в общеобразовательной и профессиональной школе.