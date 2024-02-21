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Общество 21 февраля 2024 12:33

Лауреат Вагаповского фестиваля из Китая исполнил песню «Китмә сандугач»

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Лауреат Вагаповского фестиваля Чжихао Чжан исполнил песню Рустема Яхина «Китмә сандугач». Видео было опубликовано пресс-службой полпредства Татарстана.

Отмечается, что Чжан родом из КНР. Сейчас он учится в аспирантуре Казанской государственной консерватории.

Напомним, гала-концерт Международного фестиваля татарской песни имени Р. Вагапова прошел в Москве. В этом году фестиваль отмечает ХХ сезон. Подробнее о мероприятии – в материале «Татар-информа».

#Москва #Вагаповский фестиваль #лауреаты #песни #татарский язык
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