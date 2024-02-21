Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лауреат Вагаповского фестиваля из Китая исполнил песню «Китмә сандугач»
Лауреат Вагаповского фестиваля Чжихао Чжан исполнил песню Рустема Яхина «Китмә сандугач». Видео было опубликовано пресс-службой полпредства Татарстана.
Отмечается, что Чжан родом из КНР. Сейчас он учится в аспирантуре Казанской государственной консерватории.
Напомним, гала-концерт Международного фестиваля татарской песни имени Р. Вагапова прошел в Москве. В этом году фестиваль отмечает ХХ сезон. Подробнее о мероприятии – в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»