Двадцатилетие фестиваля татарской песни им. Вагапова отпраздновали в Москве

В Москве прошел одиннадцатый гала-концерт Международного фестиваля татарской песни, имени народного артиста ТАССР Рашида Вагапова. В этом году фестиваль отмечает юбилейный 20 сезон. В столице состоялся 11-й концерт. Видеофрагментами поделилась пресс-служба РТ в РФ.

«Судьба Рашида Вагапова тесно связана с Москвой, потому что именно здесь он начал заниматься пением профессионально. Учился в Татарской оперной студии при Московской консерватории», – напомнил вице-премьер Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, открывая мероприятие.

Он также передал гостям и участникам концерта приветствие от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Еще зрителей поприветствовали председатель жюри фестиваля Рашид Калимуллин, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и организатор вечера, продюсер фестиваля и директор Фонда татарской культуры им. Р. Вагапова Рифат Фаттахов.

Специальным гостем концерта в этом году стал народный артист Татарстана и Башкортостана Ильгам Валиев. Перед столичной публикой также выступили, как молодые, так и уже состоявшиеся исполнители. Это народный артист РТ Рустем Асаев с дочерью Гульназ Асаевой, певцы Ренат Айнутдинов, Азат Абитов и Алмаз Хусаинов, молодой талантливый артист из Москвы Эрнест Сулейманов и многие другие. Концерт пройдет под аккомпанемент национального оркестра народных инструментов «Казан нуры» под управлением народного артиста Татарстана Расима Ильясова.

Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова является одним из самых ярких брендов современной татарской песенной культуры. Его главной задачей является пропаганда профессионального вокального искусства, качественной национальной эстрады. Гала-концерты в Москве ежегодно проводятся при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Минкульта РТ и Полпредства РТ в РФ.