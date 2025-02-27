Лауреат премии Шарифа Камала: С рождением ребенка все становятся сказочниками

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

В филиале Национального музея РТ – Доме татарской книги наградили лауреатов премии Шарифа Камала 2025 года. 26-летняя Алина Шигабетдинова из Казани получила премию за цикл сказок для детей.

«В этой литературной премии участвую в первый раз. В настоящее время в декретном отпуске, проводим время за чтением книг, татарских сказок. Поэтому, узнав, что в этом году будет и номинация «Детская литература», решила попробовать написать. Вообще, когда у тебя появляется ребенок, наверное каждый становится сказочником, я всего лишь записала, собрала эти истории и отправила. Очень рада получить такую высокую оценку жюри», – рассказала автор корреспонденту «Татар-информа».

Алина Шигабетдинова награждена премией Шарифа Камала в номинации «Замандаш. Наки Исанбет. Детская и юношеская литература». Автор участвовала в конкурсе с циклом из рассказов «Аҗдаһа кайда булган?» («Где был дракон?»), «Су анасын көткән малай» («Мальчик, который ждал Водяную»), «Сугыша торган кояш» («Солнце-драчун»), «Агачка менгән Куян» («Заяц на дереве»).

Доктор филологических наук, профессор, академик АН РТ Дания Загидуллина предложила издать сказки Алины Шигабетдиновой в виде книги.

Литературная премия имени Шарифа Камала учреждена Министерством культуры Республики Татарстан в 2020 году. Организаторы конкурса среди соискателей премии: Национальный музей РТ и его филиал – Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги).

Сегодня это единственная премия для молодых писателей и переводчиков в возрасте от 14 до 35 лет, которые пишут рассказы или повести на татарском языке, делают переводы произведений с татарского на иностранные языки. В этом году премия посвящена 130-летию Национального музея республики, 75-летию музея-квартиры Шарифа Камала и 110-летию повести Шарифа Камала «Акчарлаклар».

Зиля Мубаракшина