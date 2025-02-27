В Казани наградили лауреатов премии Шарифа Камала

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В день рождения татарского писателя Шарифа Камала в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой писателя – филиале Национального музея РТ объявили лауреатов литературной премии, названной в честь классика. В этом году премия вручается в пятый раз. Обладателями награды стали 12 молодых авторов.

«Имя Шарифа Камала золотыми буквами вписано в историю национальной литературы. Казалось, что только вчера мы награждали первых лауреатов – Алину Хабибуллину и Азата Якупова. Конкурс растет, его аудитория расширяется. Общий размер премии начиная с юбилейного года увеличился, сейчас составляет 900 тыс. рублей. В литературу и искусство приходят молодые», – поприветствовал участников церемонии вручения премии заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Он также напомнил, что в прошлом году татарский мир отметил 140-летие Шарифа Камала, а в этом году исполняется 75 лет его музею. «Пусть музей и дальше объединяет молодое поколение и писателей старшего поколения. В этом году на премию принято более 60 заявок», – сказал он.

Как сообщили организаторы, возраст участников – от 14 до 35 лет, среди них есть учащиеся и студенты, режиссеры, драматурги, учителя, инженеры и программисты. География конкурса охватывает Татарстан, Башкортостан, Москву, а также зарубежные страны – Казахстан, Таджикистан, Турцию и Египет.

Председатель Союза писателей РТ и депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдулла, поздравляя участников премии, рекомендовал молодым писателям изучать творчество своих предшественников.

«Изучайте произведения, язык наших классиков. Писать, как они, невозможно, этот язык остался в том времени, к тому же там много арабских и персидских заимствований. Но вы не станете настоящим писателем без изучения нашего древнего литературного наследия. Всех вас поздравляю. Это стремление вашей души к литературе. Призываю вас вместе привести нашу литературу к расцвету», – обратился к конкурсантам писатель.

Управляющий некоммерческого партнерства «Новый музей» Алина Петровская поблагодарила всех, кто принимал участие в этой премии. «Это огромная работа по сохранению и развитию татарской литературы», – сказала она.

Декан Высшей школы востоковедения КФУ Эльмира Хабибуллина отметила важность создания переводов. «Смотрели, восхищались, удивлялись. Каждый год этот конкурс ожидаем с особым чувством. Читая тексты, знакомились с внутренним миром авторов. Хочу сказать: «Браво!» Пусть не по количеству, но по качеству работы сильно выросли. Перевод – очень сложная, ответственная, но очень важная область. Не сворачивайте с этого пути, внесите вклад в переводы произведений других писателей. Успехов вам», – пожелала она.

По традиции каждый год лауреаты премии Шарифа Камала садятся за рабочий стол писателя и его ручкой пишут свое имя, мысли и пожелания. «Такая возможность дается только обладателям премии», – подчеркнул директор «Дома татарской книги» Айдар Шайхин.

«Вы – писатели, те, кто пробует силы в литературе, переводах, в изобразительном искусстве. Вы – хозяева в этом доме, ждем вас здесь. С 1925 года татарские писатели, журналисты здесь жили, работали. Всем вам спасибо. Премия будет продолжена и в будущем», – сказал директор музея.

Вел вечер научный сотрудник Национального музея Татарстана Данис Хисматуллин, с музыкальными номерами выступили Залия Аубакирова и Ильназ Дудкин.

Лауреаты премии имени Шарифа Камала 2025 года:

«Шариф Камал. Художественная проза»

Светлана Мухамадеева – повесть «Амирхан» (Казань, 30 лет),

Эндже Фарсиева – рассказ «Ирек» («Свобода») (Набережные Челны, 24 года),

Ильнар Фатихов – рассказ «Яр» (Казань, 30 лет);

«Шариф Камал. Литературный перевод»

Камила Ганиева – перевод на английский язык (Актаныш, 16 лет),

Сулейман Гарипов – перевод на арабский язык (Египет, Каир, 14 лет),

Илюза Гилемьянова – перевод на турецкий язык (Казань – Турция, Анкара, 21 год);

«Замандаш. Наки Исанбет. Детская и юношеская литература»

Эльвина Мухамадиева – «Раян белән Шаян» («Раян и Шаян») (Богатые Сабы, 26 лет),

Алина Шигабетдинова – цикл рассказов «Аҗдаһа кайда булган?», «Су анасын көткән малай», «Сугыша торган кояш», «Агачка менгән Куян» (Казань, 26 лет),

Айзиля Муртазина – рассказ «Кысбаба» (Казань, 24 года);

«Замандаш. Галиасгар Камал. Комиксы»

Ансар Шарифуллин – комикс «Хади Габдуллов һәм өч алтын артефакт» («Хади Габдуллов и три золотых артефакта») (село Сатышево Сабинского района, 14 лет),

Ильсияр Сафиуллина – комикс по рассказу Фатиха Амирхана «Корбан» («Жертва») (Актаныш, 18 лет),

Дамир Дзансолов – комикс «Чәнчелгәннәр» («Пронзенные») (Москва, 24 года),

поощрительный приз – Камалия Галеева.

Зиля Мубаракшина