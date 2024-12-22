Латыповы на телемарафоне «С Новым годом, семья!» рассказали историю знакомства

Многодетная семья Латыповых из Казани побывала в гостях в студии «ТНВ» сегодня во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит в Татарстане. Семья оказывает активную помощь участникам спецоперации.

Латыповы пришли в студию вместе с четырьмя детьми. Супруг рассказал необычную историю знакомства.

«Познакомились на трассе, это было 8 мая. Я ехал на пассажирском сиденье. Обгоняли машину, смотрю – за рулем красивая девушка. Мы обогнали, а дядя говорит: «Если девушка понравилась, напиши на заднем стекле номер телефона». Мы написали и буквально через четыре минуты поступил звонок», - рассказал глава семейства.

Молодые люди созвонились, стали общаться. Теперь это большая, крепкая и дружная семья.

«Мы стараемся каждый год вводить в семью новые традиции. В этом году стали каждую неделю в выходные дни подводить итоги недели в кругу нашей семьи», - поделилась Латыпова.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» продлится сегодня до 21:00. Его участники подводят итоги Года семьи, объявленный ранее Президентом России Владимиром Путиным. В прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов, конкурс «Народный Дед Мороз Татарстана». В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».