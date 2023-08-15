Латвия усиливает охрану границы с Беларусью — пограничников возвращают из отпусков

Погранслужба Латвии начала отзывать пограничников из отпусков и временно прекращает их предоставление. Решение принято ради усиления охраны границы с Беларусью, сообщает ТАСС.

Как рассказали в погранведомстве, только за последние сутки была зарегистрирована почти сотня попыток незаконно пересечь границу. «Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, ведомство планирует мобилизовать пограничников, которые находятся на дополнительной службе, а также призовать на помощь военных и полицию.

Напомним, что 8 августа в Латвии начал действовать усиленный режим охраны границы с Беларусью. Поводом для этого стало увеличение потока нелегальных мигрантов и опасения из-за присутствия в Белоруссии бойцов частной военной компании «Вагнер».

Напомним, что власти Польши несколько раз заявляли, что к границе с ней движутся бойцы ЧВК. Для защиты «брестских ворот» — участка границы с Беларусью — они потребовали у США ударные вертолеты Apache.