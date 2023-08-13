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Польша ожидает от США поставок ударных Apache для защиты «брестских ворот»
Польша ожидает, что Соединенные Штаты поставят ударные вертолеты Apache. Их в сочетании с танками Abrams хотят поставить на границе с Беларусью для «укрепления обороны». Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак, передает ТАСС.
«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по нашему запросу относительно ударных вертолетов Apache», – рассказал министр.
Он заявил, что боевые машины «сформируют барьер, который закроет „брестские ворота“», имея в виду участок в польско-белорусском приграничье около Бреста.
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