Польша ожидает от США поставок ударных Apache для защиты «брестских ворот»

Польша ожидает, что Соединенные Штаты поставят ударные вертолеты Apache. Их в сочетании с танками Abrams хотят поставить на границе с Беларусью для «укрепления обороны». Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по нашему запросу относительно ударных вертолетов Apache», – рассказал министр.

Он заявил, что боевые машины «сформируют барьер, который закроет „брестские ворота“», имея в виду участок в польско-белорусском приграничье около Бреста.