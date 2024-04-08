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Латвия с начала 2024 года увеличила экспорт зерна из России почти на 40%
Латвия в первом квартале 2024-го увеличила ввоз российского зерна почти на 39,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу госдоходов республики. По опубликованным данным, Латвия импортировала из России 158,3 тыс. тонн зерна.
Несмотря на увеличение объема в деньгах импорт сократился – за все ввезенное зерно отдали 27 млн евро (-6,2% по сравнению с первым кварталом 2023-го). Больше всего импортировали кукурузы (136,5 тыс. тонн). Далее по величине объема идут пшеница и рожь (17,2 тыс. тонн), а в топ-4 попал ячмень - 4,4 тыс. тонн.
После юридических процедур зерно из России, попавшее в Латвию, получает статус продукта ЕС. Оно может остаться в стране или беспошлинно перемещаться по пространству евросообщества.
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