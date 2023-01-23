МИД России заявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД страны.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», – сказано в сообщении.

Отмечается, что 23 января в МИД России был вызван Посол Эстонии Маргус Лайдре, которому был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.

«Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», – сказали во внешнеполитическом ведомстве.