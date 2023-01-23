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Ру Тат
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Политика
23 января 2023  12:46

МИД России заявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией

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Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД страны. 

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», – сказано в сообщении.

Отмечается, что 23 января в МИД России был вызван Посол Эстонии Маргус Лайдре, которому был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. 

«Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», – сказали во внешнеполитическом ведомстве.  

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