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Политика
23 января 2023  20:37

Латвия потребовала от российского посла покинуть страну до 24 февраля

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Латвия потребовала, чтобы посол РФ Михаил Ванин покинул страну до 24 февраля. В это же время Россию покинет посол республики Марис Риекстиньш. Об этом со ссылкой на заявление латвийского МИД сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Латвия решила понизить уровень дипотношений с РФ.

«23 января 2023 года в министерство иностранных дел был вызван посол РФ в Латвийской Республике Михаил Ванин. Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах», — отмечается в сообщении.

#латвия #посол
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