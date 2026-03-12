news_header_top
Общество 12 марта 2026 09:17

Лариса Долина поддержала идею убрать английское слово из «Иванушки International»

Певица Лариса Долина поддержала инициативу российских артистов отказаться от псевдонимов и названий на латинице. Об этом народная артистка рассказала в интервью ТАСС, комментируя предложение убрать английское слово из названия группы «Иванушки International».

«Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?» – отметила Долина. Она подчеркнула, что русский язык является одним из самых красивых в мире, и артисты могут использовать русские имена и названия.

Ранее продюсер группы, народный артист России Игорь Матвиенко, предположил, что коллективу, возможно, придется изменить название. Он добавил, что теперь название группы может выглядеть просто как «Иванушки», а слово International – быть зачеркнутым.

Он также высказался о чрезмерном использовании англицизмов в российской музыке, отметив, что они уже надоели. По его мнению, тем, кто хочет сохранить английские названия, можно было бы предложить платить дополнительный налог.

Матвиенко допустил переименование группы «Иванушки International» из-за англицизмов
#Лариса Долина #музыка #русский язык
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

