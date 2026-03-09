Матвиенко допустил переименование группы «Иванушки International» из-за англицизмов

Продюсер группы «Иванушки International», народный артист России Игорь Матвиенко в беседе с ТАСС предположил, что коллективу, возможно, придётся изменить название в связи с обсуждением использования иностранных слов.

Он иронично заметил, что теперь название группы может выглядеть как «Иванушки», а слово International — зачёркнутым. Сам себя он попросил называть не продюсером, а художественным руководителем.

Матвиенко также высказался об использовании англицизмов, отметив, что они уже надоели. По его словам, тем, кто хочет оставить английские названия, можно было бы предложить платить дополнительный налог.