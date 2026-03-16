Лариса Долина подала многомиллионный иск на мошенника из Казани

Певица Лариса Долина подала иск о возмещении имущественного вреда на сумму 176 млн рублей против казанца Артура Каменецкого и других фигурантов дела. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л.А. с требованием о взыскании имущественного вреда в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А.Н., Леонтьева Д.М., Каменецкого А.И. и Основы А.Д», – говорится в сообщении. Суд принял исковое заявление к производству.

Напомним, уроженец Казани Артур Каменецкий получил семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей по делу о мошенничестве с квартирой певицы. Кроме него, курьер Анжела Цырульникова получила семь лет колонии, Дмитрий Леонтьев – семь лет в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Андрей Основа – четыре года в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в споре вокруг недвижимости в центре Москвы. Суд подтвердил право собственности Лурье и признал проживание Долиной в квартире незаконным. После этого Мосгорсуд обязал певицу освободить жилье.

История конфликта началась в 2024 году, когда стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. В результате она продала квартиру, однако позже Хамовнический суд признал сделку недействительной. Это решение подтвердили Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.