Ларионова посоветовала тюлячинцам возрождать памятники по примеру Болгара и Свияжска

В районном Доме культуры села Тюлячи состоялась встреча участников предварительного голосования «Единой России» с местными жителями. Исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель Председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова в своем выступлении затронула необходимость возрождения памятников архитектуры.

В Тюлячинском районе к числу выявленных объектов культурного наследия относится церковь Покрова Пресвятой Богородицы, возведенная в 1771 году.

«По примеру Болгара и Свияжска необходимо помочь другим исторически-значимым объектам, находящимся в заброшенном и полузабытом состоянии — это не только сохранит и преумножит наше культурное наследие. За этим — наша духовность, продолжение страны и нации. И ваш храм в честь Богородицы — тому пример», — отметила спикер.

Помимо этого, Татьяна Ларионова в своем выступлении упомянула о необходимости поддерживать семьи. «К нам на прием приходят люди — со своими бедами, со своими проблемами. Чувствую, вижу эти проблемы и понимаю их причины. Важными считаю вопросы семейной политики», — подчеркнула она.

Ларионова напомнила, что каждая семья должна иметь крышу над головой и доступ к качественным услугам ЖКХ и здравоохранения.

«Особой заботы, безусловно, требуют дети и люди старшего поколения. У каждой семьи должна быть уверенность в завтрашнем дне, в том числе и у семьи, проживающей в сельской местности», — заметила она.

Ларионова также заявила о необходимости сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной, запустить процесс постоянных изменений к лучшему, создать необходимые условия для повышения качества жизни и самореализации людей.

«Занимаясь строительством и созданием полилингвальных комплексов республики, готова к законодательным инициативам по актуальным и перспективным вопросам в области науки и образования», — рассказала о своих программных намерениях спикер.

Депутат Госсовета РТ и генеральный директор управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев в свою очередь упомянул необходимость создания канализационных сетей там, где они отсутствуют. По его словам, он живет в собственном доме в поселке Аракчино под Казанью и хорошо понимает проблемы тюлячинцев.

«Сегодня имею выгребную яму, которая, действительно, неудобна. Время от времени она наполняется, причем в самый неудобный момент. Необходимо решать этот вопрос. Я готов принять его как первый наказ тюлячинцев. Если до выборов этот вопрос не решится, буду заниматься решением проблемы. Такая возможность у меня появится», — пообещал парламентарий.

Помимо Ларионовой и Нуриева, в Тюлячинском районе с избирателями встретились глава Высокогорского муниципального района РТ Рустам Калимуллин, президент общественной организации «Федерация карате „Шотокан“» Алексей Кокурин, медсестра Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Макарова. Участники презентовали свои программные намерения, рассказали о себе, обсудили с жителями их проблемы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанская «Единая Россия» зафиксировала двукратный рост числа заявок на участие в праймериз.

Фотографии предоставлены изданием «Тюлячи-информ».