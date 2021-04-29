Татарстанская «Единая Россия» зафиксировала двукратный рост заявок на участие в праймериз

Количество заявок на предварительное голосование «Единой России» в Татарстане выросло в два раза по сравнению с предвыборной кампанией 2016 года. Это связано с ростом гражданской активности населения и вовлечением в политическую жизнь татарстанской молодежи. Такие данные в интервью ИА «Татар-информ» назвал председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» Юрий Камалтынов.

Он отметил, что в этом политическом сезоне региональное отделение партии получило большое количество заявок на участие в процедуре предварительного голосования. Каждую заявку проверяют партийные специалисты, в том числе на отсутствие судимости у вероятного кандидата.

«У нас лиц, пожелавших подать документы, сейчас под 100 человек. Это существенно больше, чем в предыдущий период, — практически в два раза. Потому что в 2016 году, когда мы готовились к проведению предварительного голосования, в общем списке у нас было чуть больше 50 человек», — пояснил Камалтынов.

Он связал такой рост числа заявок с увеличением гражданской активности общества — предварительное голосование «Единой России» все больше привлекает молодое поколение жителей республики.

«Раньше такого числа молодежи не было, сейчас же около 17 человек в нашем списке — это лица в возрасте до 25 лет», — резюмировал Камалтынов.

Полный текст интервью Юрия Камалтынова в рамках проекта «12 этаж» ИА «Татар-информ» опубликует в ближайшее время.