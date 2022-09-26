Ларионова проведет со школьниками Казани и Набережных Челнов «Разговоры о важном»

С нового учебного года каждый понедельник во всех школах России проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном». Что это за занятия, и в чем их отличия от «классного часа», в интервью «Татар-информу» объяснила депутат Госдумы ФС РФ, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

«Что сегодня важно для ребенка? Что важно для взрослого, пожилого человека? Думаю, что, прежде всего, мир и согласие, дружба и взаимопонимание. Важны семья и семейные ценности, важна любовь друг к другу, любовь детей к взрослым, а взрослых к детям, любовь к животным и к природе. Очень хочется, чтобы такие уроки проводились с учетом возраста детей, чтобы они были не формальными, а учили детей думать, рассуждать, высказывать и отстаивать свою позицию», – сказала она.

Ларионова отметила, что собирается побывать на таких уроках лично. Прежде всего, в тех районах, за которыми закреплена – это несколько районов Казани, Елабуга, Набережные Челны и Менделеевск. Подробнее об этом мжно прочитать в материале.

Напомним, «разговоры о важном» проводятся для детей всех возрастов – с 1 по 11 классы. Кроме того, с 1 сентября каждая учебная неделя в каждой школе начинается с подъема государственных флагов России и Татарстана.