Ларионова: Пожилые и люди с ОВЗ проявляют самую активную гражданскую позицию

Депутат Госдумы России, член Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова посетила госпиталь для ветеранов войн. Там к единому дню голосования создали временный избирательный участок.

«Думаю, что не ошибусь, если скажу, что самую высокую гражданскую активность проявляют наши пожилые жители и люди с ограниченными возможностями здоровья. То есть тот контингент, который сейчас получает большую помощь в госпитале для наших ветеранов. То, что Центральная избирательная комиссия проявляет заботу о том, чтобы в медучреждениях были созданы все условия для проявления гражданской активности нашим ветеранам, – это правильно, это необходимо», – сказала Ларионова.

Она добавила, что забота о здоровье пожилых людей – это важная задача государственной политики.

«Только в этом году 3,5 млрд рублей бюджетных средств направлено на капитальный ремонт наших лечебных учреждений: больницы, ФАПы, поликлиники. Это говорит о том, что здоровье населения старшего возраста – оно всегда в приоритете. И за вопросами капитального ремонта, конечно, очень строго следит Раис нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов», – добавила депутат.

Ларионова напомнила, что на базе госпиталя для ветеранов войн создан Республиканский гериатрический центр. Он предназначен для оказания консультативной амбулаторной медпомощи населению пожилого и старческого возраста и лицам с признаками преждевременного старения организма.

Временный участок в госпитале для ветеранов войн будет открыт не впервые. Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев поблагодарил коллектив за проделанную к осенним выборам работу.

«Огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы еще помимо огромной работы, которую проводите для наших ветеранов, участников боевых действий, еще находите время на подготовку к выборам. Это фактически работа на общество, на законность, на реализацию конституционных прав», – сказал Кондратьев.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00. Состоятся выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).