Андрей Кондратьев осмотрел избирательный участок в госпитале для ветеранов войн
Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев посетил временный избирательный участок, образованный на базе казанского госпиталя для ветеранов войн.
«У нас 2752 избирательных участка, 42 из которых мы открываем в местах временного пребывания избирателей. Это 35 участков в ведущих клиниках, поликлиниках, районных больницах Республики Татарстан, четыре в СИЗО УФСИН России по Республике Татарстан, один в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая и два в санаториях – «Ливадия» и «Бакирово», – сказал Кондратьев.
Госпиталь для ветеранов войн в Казани имеет в своем составе стационар на 319 коек, консультативную поликлинику на 150 посещений и поликлинику на 750 посещений в смену.
Здесь не впервые организовывают временный избирательный участок, о чем рассказал председатель избирательной комиссии Айрат Мухаметзянов. Он же является заместителем главного врача госпиталя по поликлинической работе.
«Для подготовки к проведению голосования мы подбираем необходимое помещение, которое оснащается всем необходимым оборудованием: урны для проведения выборов, информационный стенд. Обратите внимание на кабинки, которые приспособлены в том числе и для маломобильных пациентов», – сказал председатель избирательной комиссии.
Для пациентов, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в помещение для голосования, создается возможность проголосовать прямо в палатах.
«В день проведения выборов, конечно, мы организуем праздничную, очень доброжелательную обстановку. Мы из года в год отмечаем, что пациенты занимают активную гражданскую позицию и большая часть пациентов, которые находятся в этот день в госпитале, изъявляет желание проголосовать. И те, кто планово госпитализируется, они тоже могут воспользоваться этим избирательным участком», – добавил Мухаметзянов.
Чтобы проголосовать на удобном избирательном участке, в том числе в медучреждениях, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». Для этого необходимо заранее оформить заявление:
– до 10 сентября – через портал госуслуг, офисы МФЦ или любую территориальную избирательную комиссию;
– с 3 по 10 сентября – в любой участковой избирательной комиссии.
«Членами избирательной комиссии составляется список избирателей из числа пациентов в госпитале по личному письменному заявлению, который подается в срок не ранее чем за десять дней до дня голосования, не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования», – также рассказал Мухаметзянов.
Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00. Состоятся выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.
ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).