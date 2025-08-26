Андрей Кондратьев осмотрел избирательный участок в госпитале для ветеранов войн

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев посетил временный избирательный участок, образованный на базе казанского госпиталя для ветеранов войн.

«У нас 2752 избирательных участка, 42 из которых мы открываем в местах временного пребывания избирателей. Это 35 участков в ведущих клиниках, поликлиниках, районных больницах Республики Татарстан, четыре в СИЗО УФСИН России по Республике Татарстан, один в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая и два в санаториях – «Ливадия» и «Бакирово», – сказал Кондратьев.

Госпиталь для ветеранов войн в Казани имеет в своем составе стационар на 319 коек, консультативную поликлинику на 150 посещений и поликлинику на 750 посещений в смену.

Здесь не впервые организовывают временный избирательный участок, о чем рассказал председатель избирательной комиссии Айрат Мухаметзянов. Он же является заместителем главного врача госпиталя по поликлинической работе.



«Для подготовки к проведению голосования мы подбираем необходимое помещение, которое оснащается всем необходимым оборудованием: урны для проведения выборов, информационный стенд. Обратите внимание на кабинки, которые приспособлены в том числе и для маломобильных пациентов», – сказал председатель избирательной комиссии.

Для пациентов, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в помещение для голосования, создается возможность проголосовать прямо в палатах.

«В день проведения выборов, конечно, мы организуем праздничную, очень доброжелательную обстановку. Мы из года в год отмечаем, что пациенты занимают активную гражданскую позицию и большая часть пациентов, которые находятся в этот день в госпитале, изъявляет желание проголосовать. И те, кто планово госпитализируется, они тоже могут воспользоваться этим избирательным участком», – добавил Мухаметзянов.

Чтобы проголосовать на удобном избирательном участке, в том числе в медучреждениях, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». Для этого необходимо заранее оформить заявление:

– до 10 сентября – через портал госуслуг, офисы МФЦ или любую территориальную избирательную комиссию;

– с 3 по 10 сентября – в любой участковой избирательной комиссии.

«Членами избирательной комиссии составляется список избирателей из числа пациентов в госпитале по личному письменному заявлению, который подается в срок не ранее чем за десять дней до дня голосования, не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования», – также рассказал Мухаметзянов.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00. Состоятся выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).