Общество 23 января 2026 19:19

Ларионова: «Нижнекамск – территория, где нацпроекты стали каркасом для модернизации»

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова приняла участие в выездном заседании республиканской комиссии по реализации Народной программы партии «Единой России», которое прошло в Нижнекамске.

«Выбор района для сегодняшнего разговора не случаен. Нижнекамск, как город многих добрых инициатив, отличается полезными новациями и перспективными проектами. Это территория, где национальные проекты стали каркасом для системной модернизации промышленности, улучшения экологии и создания современной комфортной городской среды», – подчеркнула Ларионова во время визита.

Пленарное заседание прошло после экскурсии по промышленным объектам города, в том числе НХТИ.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев рассказал о практиках устойчивого развития бизнеса и промышленности, отметив, что инструменты нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стали для предприятий «подушкой безопасности» в условиях внешнего давления.

Он подробно рассказал о работе по привлечению кадров в промышленный сектор и муниципальной программе «Мир профессий Нижнекамска».

Участники обсудили и социальные проекты города в рамках Народной программы: инвестиции в комфорт жителей в 2025 году превысили 10 млрд рублей, а приоритетными остаются инициативы «Патриот», «Историческая память», «Будь в форме» и пилотная программа «Победа. Возвращение героев домой».

Заместители глав районов Татарстана отметили, что поездка дала им новые идеи для работы в своих муниципалитетах.

В завершение заседания Ларионова отметила районы, которые достойно организовали передвижную фотовыставку «Отец Героя». Награду из рук депутата получила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района.

#национальные проекты #Единая Россия
