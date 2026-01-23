Рабочие места и кузница кадров: выездное заседание «Единой России» провели в Нижнекамске

В Нижнекамске состоялось выездное заседание республиканской комиссии по реализации народной программы партии «Единая Россия». В нем приняли участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, глава Нижнекамского района и секретарь местного отделения партии Радмир Беляев, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутаты Госсовета Татарстана, представители общественных советов и партийного актива со всей республики.

Участникам показали, как сегодня развивается Нижнекамск – его промышленный, образовательный и креативный потенциал.

Первой точкой маршрута стало предприятие ООО «Совитал», работающее на территории опережающего развития «Нижнекамск». Здесь выпускают современные холодильные шкафы, которые используются в торговле и промышленности. Компания расширяет производство и создает новые рабочие места, показывая, как ТОР помогает развиваться высокотехнологичному бизнесу.

Далее делегация посетила Центр креативных индустрий «База». Здесь работают общественные и образовательные пространства, где реализуются проекты по развитию профессиональных навыков, в том числе для сотрудников компании СИБУР. Особое внимание уделяется социальной адаптации специалистов, которые переезжают в Нижнекамск: им помогают с жильем, работой и вовлечением в городскую жизнь.

Центр открыт не только для работников предприятий, но и для жителей города, предпринимателей и молодежи. В будущем здесь планируется разместить Центр поддержки и развития предпринимательства.

Следующим объектом стал завод полного цикла Bicotex. Предприятие производит микрофибру по уникальной для России технологии. Гостям показали производственные цеха и лабораторию, рассказали о сложном процессе изготовления волокна, которое используется в клининге и профессиональной сфере. Продукция выпускается под разными брендами, в том числе для федеральных торговых сетей.

Комиссия также посетила компанию «Ай-Флекс», специализирующуюся на выпуске гибкой упаковки для пищевой и промышленной отраслей.

На предприятии действует собственная лаборатория контроля качества, где проверяют продукцию на всех этапах производства. Компания планирует расширять выпуск и увеличивать долю на рынке.

Одним из ключевых пунктов программы стал комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти АО «ТАИФ-НК». Он позволяет перерабатывать до 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля в год, получая светлые нефтепродукты.

Участникам показали центральную операторную и образцы сырья и готовой продукции, а также рассказали о планах по созданию научно-исследовательского центра для разработки отечественных технологий переработки нефти.

Завершилась поездка посещением образовательного центра СИБУР-Интех. Здесь студенты обучаются на оборудовании, аналогичном промышленному, и получают практические навыки, необходимые для работы на предприятиях.

В Нижнекамске продолжается развитие образовательной инфраструктуры – обновляются учебные корпуса, оснащаются лаборатории, начинается строительство общежития. Это помогает сохранять молодежь в городе и готовить востребованных специалистов.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев отметил, что городу было важно показать реальные результаты работы.

«Мы постарались показать город в действии – живые проекты, которые формируют сильную экономику и делают нашу республику территорией опережающего развития. Этот результат достигается благодаря реализации народной программы партии „Единая Россия“, а также федеральных и региональных программ», – подчеркнул он.