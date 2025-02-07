Ларионова на форуме «Атмосферы» назвала важные качества политика
Депутат Госдумы Татьяна Ларионова рассказала молодежи, какими качествами нужно обладать политику. Ее слова прозвучали на выездном образовательном форуме республиканского проекта для молодых избирателей «Атмосфера-2025» в Казани.
«Чтобы стать политиком, нужно понимать и принимать людей. Надо пытаться помочь, что-то сделать для людей. Нужно жить не только сегодняшней ситуацией, а смотреть в будущее. Политик должен обладать целеустремленностью, порядочностью и сопричастностью к тому, что делает. Я это особенно ощущаю во время приемов населения. А люди приходят разные», – заявила Ларионова.
По ее мнению, чтобы понять проблему, «нужно принять человека сердцем, понять, почему сложилась такая ситуация». Депутат также заверила, что избегает формальных ответов, наоборот – старается выяснить, какие есть возможности, чтобы решить вопрос положительно.
«Всегда нужно искать варианты, как помочь человеку. Задавать себе вопрос: а что я еще могу сделать, что я не сделал и что сделал не так? Требовательность к себе – одно из самых главных качеств политика», – подчеркнула она.
Ларионова напомнила, что в этом году в Татарстане пройдут выборы Раиса республики и 7,5 тыс. муниципальных депутатов.
«Этот год дает возможности молодым избирателям не только отдать свой голос за кандидата, но и показать свою позицию. А ведь ваш форум направлен на то, чтобы вы эту позицию имели, с ней выступали, были активны в избирательный период. Кроме того, вы можете заявить свои кандидатуры на муниципальных выборах. И не нужно бояться, если не будете избраны. Для вас это будет школа, опыт», – сказала она участникам проекта.
Участники форума также задали депутату разные вопросы, в том числе насчет демографии в России.
«Ключевая мера для улучшения демографии – маткапитал. Его донастройка идет постоянно. В первые годы, когда ввели эту меру поддержки, в основном средства могли направить на покупку жилья, пенсию матери, единовременную выплату семьям с детьми-инвалидами. Сейчас круг расширился. Например, можно потратить маткапитал на образование и воспитание детей, очень многие этим пользуются», – отметила парламентарий.
Ларионова добавила, что в Госдуму хотят внести законопроект, разрешающий выплату неистраченных остатков маткапитала до 20 тыс. рублей.
«Мы проанализировали остатки по маткапиталу. Выяснилось, что у кого-то остается 10 тыс. или 15 тыс. рублей. И был принят закон, разрешающий получать до 10 тыс. рублей неистраченных остатков маткапитала наличными по заявлению», – заметила она.
В Казани 24 января стартовал новый сезон молодежного кадрового проекта «Атмосфера». Он включает лекции, мастер-классы, мероприятия молодежных общественных организаций, которые будут посвящены развитию избирательной системы республики. Участниками проекта стали студенты вузов Татарстана.
«Атмосфера» — это платформа для повышения правовой грамотности и гражданской активности молодых людей. В рамках проекта участники встретятся с депутатами Госдумы РФ и Госсовета РТ, известными политиками, представителями министерств и ведомств.
Победители и призеры войдут в состав Молодежного совета при ЦИК РТ, станут общественными помощниками ЦИК, помощниками депутатов, наблюдателями и волонтерами на выборах.
Образовательный курс «Атмосферы — 2025» рассчитан на один календарный год.