Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ларионова: Каждая женщина услышала слова Президента о защите ее прав и свобод
Во время прямой линии Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения прав и свобод женщин. Эти слова очень важны в условиях «вакханалии» с запретами абортов, заявила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.
«Думаю, каждая женщина услышала: „Права и свободы женщины должны соблюдаться“. Такова оценка Президента начавшейся вакханалии с запретами абортов. Справедливое сравнение с исторической провалившейся антиалкогольной кампанией. Разве запретами можно решить вопросы демографии? Конечно, нет!» — подчеркнула она.
При этом Владимир Путин обозначил четкие направления для дальнейшей поддержки семей и материнства: поддержка здравоохранения, материальная помощь семьям, обращение к традиционным ценностям.
Депутат обратила внимание на четкие и конкретные ответы Президента на поступавшие к нему вопросы.
«В последние минуты журналисты задали Владимиру Владимировичу самые житейские вопросы о детских мечтах и подарках. Потрясающий ответ: „Самый большой подарок — дети и дети наших детей!“ Соглашусь сразу! Для каждого из нас дети и внуки — самое важное и значимое в жизни! Главное, чтобы они были здоровы, успешны и счастливы!» — подытожила Ларионова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»