Ларионова: Каждая женщина услышала слова Президента о защите ее прав и свобод

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время прямой линии Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения прав и свобод женщин. Эти слова очень важны в условиях «вакханалии» с запретами абортов, заявила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

«Думаю, каждая женщина услышала: „Права и свободы женщины должны соблюдаться“. Такова оценка Президента начавшейся вакханалии с запретами абортов. Справедливое сравнение с исторической провалившейся антиалкогольной кампанией. Разве запретами можно решить вопросы демографии? Конечно, нет!» — подчеркнула она.

При этом Владимир Путин обозначил четкие направления для дальнейшей поддержки семей и материнства: поддержка здравоохранения, материальная помощь семьям, обращение к традиционным ценностям.

Депутат обратила внимание на четкие и конкретные ответы Президента на поступавшие к нему вопросы.

«В последние минуты журналисты задали Владимиру Владимировичу самые житейские вопросы о детских мечтах и подарках. Потрясающий ответ: „Самый большой подарок — дети и дети наших детей!“ Соглашусь сразу! Для каждого из нас дети и внуки — самое важное и значимое в жизни! Главное, чтобы они были здоровы, успешны и счастливы!» — подытожила Ларионова.