Лантратова: Спецоперация многое расставила по местам в сфере правозащиты

Начало специальной военной операции многое расставило по местам в сфере правозащиты. Такое мнение высказала назначенная сегодня уполномоченным по правам человека в РФ Яна Лантратова в колонке для Телеграм-канала «Специально для RT».

«Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные „защитники прав“ быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», – поделилась общественница своей оценкой ситуации.

На этом фоне, убеждена Лантратова, «стало видно не придуманное, а подлинное гражданское общество», включающее волонтеров разного рода.

При этом новый омбудсмен РФ добавила, что это «сообщество нормальных людей», любящих Россию, вправе ждать от государства защиты «от не в меру ретивых чиновников, от судебных ошибок, от разных форм алчности и произвола». «Государство же способно и должно эту защиту обеспечить», – выразила уверенность она.

Ранее в течение десяти лет пост уполномоченного по правам человека в РФ занимала Татьяна Москалькова. Ее полномочия истекли в апреле 2026 года. Помимо Яны Лантратовой, на должность федерального омбудсмена претендовали депутат Госдумы от Татарстана, представитель фракции КПРФ, член Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев и первый зампредседателя Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, представитель ЛДПР Иван Сухарев.