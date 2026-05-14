Новым уполномоченным по правам человека в РФ стала Яна Лантратова

Председатель Комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, представитель фракции «Справедливая Россия», стала новым уполномоченным по правам человека в РФ. Ее кандидатуру поддержали большинство членов нижней палаты Федерального Собрания, сообщает РИА Новости.

На должность федерального омбудсмена также претендовали депутат Госдумы от Татарстана, представитель фракции КПРФ, член Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев и первый зампредседателя Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, представитель ЛДПР Иван Сухарев.

Ранее в течение десяти лет пост уполномоченного по правам человека в РФ занимала Татьяна Москалькова. Ее полномочия истекли в апреле 2026 года. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность федерального омбудсмена более двух сроков подряд.