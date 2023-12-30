Лампочки для холодильников: генерал ФРГ рассказал о просчете Запада в отношении России

Западные страны недооценили возможности военно-промышленного комплекса России и готовность государств-союзников снабжать ее всем необходимым, что Москва может использовать в военных целях, будь это даже лампочки для холодильников. Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

«Мы не отдавали себе отчет в том, что им [России] удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей несмотря на драконовский санкционный режим», — посетовал Фрейдинг в беседе с газетой Suddeutsche Zeitung.

По его словам, Запад не верил в способность России выстоять, поэтому западные лидеры проигнорировали «некоторые ее возможности» в конфликте с Украиной, в том числе и касающиеся привлечения поддержки со стороны союзников.

«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального Юга, — утверждает Фрейдинг. — Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях».

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны в разы нарастил выпуск наиболее востребованных образцов вооружения для того, чтобы обеспечить нужды СВО и бесперебойно снабжать российские войска. Шойгу отмечал, что работники российской «оборонки» бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу», передает РИА Новости.

На итоговом заседании коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 28 декабря вице-премьер Денис Мантуров доложил, что объем поставок военной техники по государственному оборонному заказу в 2023 году увеличился более чем в два раза по сравнению с 2022-м, выполнение ГОЗ на сегодня находится на уровне не менее 98%.