Мантуров: Выполнение гособоронзаказа находится на уровне не менее 98%

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Объем поставок военной техники по государственному оборонному заказу в 2023 году увеличился более чем в два раза по сравнению с 2022-м. Его выполнение сейчас находится на уровне не менее 98%. Об этом вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал на итоговом заседании коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

«Напомню, что выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза», — цитирует вице-премьера пресс-служба Кабмина.

Мантуров отметил, что превосходство ВС России достигается за счет их ритмичного оснащения вооружением и техникой, и в этом деле ключевую роль играют предприятия ОПК.

«В настоящее время Правительством совместно с Минобороны России и при активном участии предприятий ОПК осуществляется эффективная работа по поддержанию требуемого уровня обеспеченности войск, исходя из конкретных потребностей подразделений и решаемых боевых задач», — сказал вице-премьер.