Лама Буда Бадмаев предложил создать в Казани буддийский дацан

Замглавы Буддийской традиционной сангхи РФ по Северо-Западному федеральному округу Буда Бадмаев предложил создать в Казани буддийский дацан. Об этом передает РИА Новости.

«Для того, чтобы мы говорили о единстве, нужно заниматься неким просвещением, и я говорил о том, что давайте организуем хотя бы буддистские комнаты в Казани или построим буддистский храм, дацан — если здесь есть буддисты», — отметил лама.

По его словам, при успехе инициативы подобный опыт можно будет распространить на всю страну.

Настоятель дацана Санкт-Петербурга «Гунзэчойнэй» принял участие в конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Казани.