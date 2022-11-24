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Религия
24 ноября 2022  22:29

Лама Буда Бадмаев предложил создать в Казани буддийский дацан

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Замглавы Буддийской традиционной сангхи РФ по Северо-Западному федеральному округу Буда Бадмаев предложил создать в Казани буддийский дацан. Об этом передает РИА Новости.

«Для того, чтобы мы говорили о единстве, нужно заниматься неким просвещением, и я говорил о том, что давайте организуем хотя бы буддистские комнаты в Казани или построим буддистский храм, дацан — если здесь есть буддисты», — отметил лама. 

По его словам, при успехе инициативы подобный опыт можно будет распространить на всю страну. 

Настоятель дацана Санкт-Петербурга «Гунзэчойнэй» принял участие в конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Казани.

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