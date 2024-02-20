Лаишевский район с начала СВО направил военнослужащим почти 300 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

За весь период проведения спецоперации от Лаишевского района направлено гуманитарной помощи порядка 280 тонн на общую сумму более 80 млн рублей. За период с октября 2022 по февраль 2024 года осуществлено 15 выездов в части, направлено 15 автофургонов с гуманитарным грузом, в том числе четыре — в Лисичанск и Рубежное. Об этом на итоговой сессии доложил глава Лаишевскго района Ильдус Зарипов.

По словам спикера, в районе созданы и функционируют три пункта сбора гуманитарной помощи военнослужащим, их семьям, жителям, вынужденно покинувшим территорию ДНР и ЛНР.

На 13 объектах района ведется работа по вязанию маскировочных сетей; пошиву маскировочных костюмов, флисовых толстовок хаки, стелек в резиновые сапоги, изготовлению окопных свечей. Задействованы 293 человека.

Учреждения культуры проводят благотворительные концерты в поддержку спецоперации.

Помимо этого, в районе действует межведомственная Комиссия по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Только с 1 января 2023-го рассмотрено 85 обращений, касающихся помощи в ремонте дома, лечении родственников участников СВО, приобретении бытовой техники, подключении газо- и водоснабжения, устройства детей в дошкольные учреждения, доставки дров.

«Руководство района держит на постоянном контроле вопросы о жизненных ситуациях участников специальной военной операции и членов их семей. Вопросы решаются в индивидуальном порядке совместно с социальным координатором фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники отечества“ по Республики Татарстан», — сообщил Ильдус Зарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцу спецоперации из Лаишевского района вручили ключи от нового дома.