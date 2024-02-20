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Лаишевский район с начала СВО направил военнослужащим почти 300 тонн гумпомощи
За весь период проведения спецоперации от Лаишевского района направлено гуманитарной помощи порядка 280 тонн на общую сумму более 80 млн рублей. За период с октября 2022 по февраль 2024 года осуществлено 15 выездов в части, направлено 15 автофургонов с гуманитарным грузом, в том числе четыре — в Лисичанск и Рубежное. Об этом на итоговой сессии доложил глава Лаишевскго района Ильдус Зарипов.
По словам спикера, в районе созданы и функционируют три пункта сбора гуманитарной помощи военнослужащим, их семьям, жителям, вынужденно покинувшим территорию ДНР и ЛНР.
На 13 объектах района ведется работа по вязанию маскировочных сетей; пошиву маскировочных костюмов, флисовых толстовок хаки, стелек в резиновые сапоги, изготовлению окопных свечей. Задействованы 293 человека.
Учреждения культуры проводят благотворительные концерты в поддержку спецоперации.
Помимо этого, в районе действует межведомственная Комиссия по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Только с 1 января 2023-го рассмотрено 85 обращений, касающихся помощи в ремонте дома, лечении родственников участников СВО, приобретении бытовой техники, подключении газо- и водоснабжения, устройства детей в дошкольные учреждения, доставки дров.
«Руководство района держит на постоянном контроле вопросы о жизненных ситуациях участников специальной военной операции и членов их семей. Вопросы решаются в индивидуальном порядке совместно с социальным координатором фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники отечества“ по Республики Татарстан», — сообщил Ильдус Зарипов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцу спецоперации из Лаишевского района вручили ключи от нового дома.
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