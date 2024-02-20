Бойцу спецоперации из Лаишевского района вручили ключи от нового дома

20 февраля в селе Сокуры Лаишевского района состоялось вручение ключей от нового дома участнику специальной военной операции Аделю Уркунбаеву. С торжественным событием военнослужащего поздравили заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Новый дом площадью 107,3 кв. метров построили на средства неравнодушных жителей района и предпринимателей. Он полностью оборудован и готов для проживания.

Аделю Уркунбаеву — 22 года, он родился в селе Атабаево Лаишевского района. Находясь на срочной службе, в 2020 году подписал контракт.

В июне 2022 года поехал добровольцем на СВО, служил в пехоте младшим сержантом. Первое ранение получил в плечо. После выздоровления продолжил службу.

24 августа 2022 года во время боев был тяжело ранен осколком в поясницу. Спасли его бойцы-товарищи, оказали первую медицинскую помощь, довезли до военного госпиталя. Утром на вертолете отправили в Белгород. Врачи провели четырехчасовую операцию, вытащили осколок – были раздроблены позвонки поясничного отдела. Через сутки его отправили в Санкт-Петербург, в Академию нейрохирургии. Здесь ему сделали несколько сложнейших операций, и он долго восстанавливался после них. Но у Аделя отказали ноги. В настоящее время он проходит реабилитацию в военных госпиталях городов Москвы и Казани. Потихоньку идет на поправку, говорит, что стал чувствовать правую ногу.

«Стараюсь каждый месяц проходить реабилитацию, все идет потихоньку в лучшую сторону, главное, не лениться, — рассказал боец. — Во время службы в армии я набрал много опыта военной закалки. О том, что я пошел именно в пехоту, нисколько не жалею. Многим помог, многих научил и спасал, но хвастаться не люблю и не буду. Пришло время, мои друзья-солдаты меня спасли. Я нисколько не жалею о том, что поехал добровольцем на СВО. Я со всех сторон испытываю и чувствую заботу, поддержку. Друзья, знакомые и родные всегда готовы мне помочь. А еще у меня появился друг, позывной Бес. Если бы меня так серьезно не ранило, я бы вернулся опять на службу. Я люблю свою Родину, как все мои друзья-бойцы, и вообще — кто тогда, если не мы?!».

Адель поделился планами с «Татар-информом»: после восстановления и переезда в свой дом он намерен жениться и завести детей.

За свои заслуги на службе, отвагу и героизм Адель Уркунбаев награжден медалью «Участник СВО» и орденом Мужества.

Помимо Аделя, еще одному участнику спецоперации Дмитрию Иванову подарили землю 10 соток. Он был ранен и сейчас находится на малой родине.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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