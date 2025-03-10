Лаишевский район РТ готовится к весеннему паводку: утвержден план защиты

В Лаишевском районе Татарстана началась подготовка к весеннему паводку. На заседании комиссии был утвержден состав противопаводковой группы и план защиты населения. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома района Артем Солягин на деловом понедельнике.

«В районе нет участков, где возможны ледяные заторы. Для борьбы с подтоплениями подготовлены мотопомпы, спецавтомобили, генераторы и дорожная техника, включая экскаваторы, погрузчики и самосвалы. При угрозе паводка коммунальные службы будут очищать водоотводные каналы и водопропускные трубы», – доложил Солягин.

Управляющим компаниям и организациям было поручено подготовить территории, а также провести очистку крыш зданий и сооружений для отвода талых вод.

«Главный приоритет – безопасность жителей. Все службы района мобилизованы, техника проверена и находится в полной исправности. Убежден, что слаженная работа позволит минимизировать риски и пройти паводковый период без угроз для населения», – подчеркнул глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал подготовить ресурсы для предупреждения подтоплений.