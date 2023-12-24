Лаишевские волонтеры сплели и отправили на СВО полтысячи маскировочных сетей

Волонтеры из города Лаишево сплели и отправили участникам спецоперации 500 маскировочных сетей. Этот пункт сбора гуманитарной помощи был открыт первым в районе и положил начало мощному волонтерскому движению.

«Наши плетельщицы поставили план и даже перевыполнили его. 3-4 сетки в день без выходных. Все заявки закрыли, которые на нас возлагали бойцы. Это совет ветеранов, это активные бабушки нашего района, это наши женщины», — рассказала «Татар-информу» волонтер и активист Юлия Плескач.

Сегодня в Лаишевском районе работают 13 пунктов сбора гуманитарной помощи участникам СВО. Здесь ведется работа по вязанию маскировочных сетей, пошиву маскировочных костюмов, флисовых толстовок хаки, стелек в резиновые сапоги, изготовлению окопных свечей. Задействованы 293 человека. На пункте в Лаишево работают 50 мастериц.

Всего за год мастерицы изготовлили 350 балаклав, 500 толстовок, 1 тыс. стелек, 400 меховых поясов, 1,2 тыс. окопных свечей, 1,7 тыс. максетей, 255 перчаток, 237 белых маскировочных костюмов и 236 хаки, а также 186 маскировочных костюмов с термоизоляцией.

С начала СВО Лаишевский район направил порядка 300 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 85 млн рублей. Ранее «Татар-информ» сообщал, что очередная гуманитарная помощь направлена 22 декабря.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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