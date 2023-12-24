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Лаишевские волонтеры сплели и отправили на СВО полтысячи маскировочных сетей
Волонтеры из города Лаишево сплели и отправили участникам спецоперации 500 маскировочных сетей. Этот пункт сбора гуманитарной помощи был открыт первым в районе и положил начало мощному волонтерскому движению.
«Наши плетельщицы поставили план и даже перевыполнили его. 3-4 сетки в день без выходных. Все заявки закрыли, которые на нас возлагали бойцы. Это совет ветеранов, это активные бабушки нашего района, это наши женщины», — рассказала «Татар-информу» волонтер и активист Юлия Плескач.
Сегодня в Лаишевском районе работают 13 пунктов сбора гуманитарной помощи участникам СВО. Здесь ведется работа по вязанию маскировочных сетей, пошиву маскировочных костюмов, флисовых толстовок хаки, стелек в резиновые сапоги, изготовлению окопных свечей. Задействованы 293 человека. На пункте в Лаишево работают 50 мастериц.
Всего за год мастерицы изготовлили 350 балаклав, 500 толстовок, 1 тыс. стелек, 400 меховых поясов, 1,2 тыс. окопных свечей, 1,7 тыс. максетей, 255 перчаток, 237 белых маскировочных костюмов и 236 хаки, а также 186 маскировочных костюмов с термоизоляцией.
С начала СВО Лаишевский район направил порядка 300 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 85 млн рублей. Ранее «Татар-информ» сообщал, что очередная гуманитарная помощь направлена 22 декабря.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото предсотавила Лидия Рабалина, председатель Совета ветеранов Лаишевского района РТ.
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