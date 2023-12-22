Лаишевцы по просьбам бойцов СВО отправили три автомобиля, печи и бензогенераторы

В Лаишевском районе РТ продолжают оказывать помощь военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Три автомобиля — две «буханки» и ЛуАЗ, — теплые вещи, маскировочные сети, предметы личной гигиены, сапоги из морозостойкой пенки, продукты питания, гостинцы от предпринимателей будут доставлены в части, где несут службу жители района.

«В очередной раз отправили гуманитарную помощь нашим бойцам. По заявкам наших ребят в фуру загрузили два „УАЗика“ и ЛуАЗ 969. Также загрузили печи, бензогенераторы, бензопилы, инструменты для строительства блиндажей», — рассказал «Татар-информу» помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по воинскому учету военного комиссариата Лаишевского района РТ Айрат Гайнуллин.

«Благодарю каждого, кто внес свой вклад в отправку этого груза. Бик зур рәхмәт!» — отметил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

В пресс-службе уточнили, что за период с октября 2022 по ноябрь 2023 года осуществлено 12 выездов в части, направлено 14 фур с гуманитарным грузом, в том числе в Лисичанск — 4. Очередная гуманитарная помощь была направлена накануне, 21 декабря.

За весь период проведения в зону СВО направлено 24 транспортных средства — «Нива», «УАЗ», «УАЗ (буханка)», бензовоз, автобус «ПАЗ», бортовой автомобиль, мотоциклы, баня на колесах, моторная лодка, а также прицеп для машины, прицеп лодочный, тепловые пушки, электорогенераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, печки-буржуйки и многое другое.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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