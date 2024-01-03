Лаишевские швеи начнут проводить мастер-классы по пошиву костюмов для бойцов СВО

Швеи из города Лаишево планируют провести в новогодние праздники мастер-классы по пошиву костюмов для военнослужащих. За год они сшили более 1,5 тыс. различных изделий, в том числе 265 сложных костюмов с защитой от тепловизоров, 255 маскировочных костюмов, 925 сумок.

«В праздники проведут мастер-класс по району и, возможно, ещё больше будем костюмов производить», — рассказала «Татар-информу» волонтер и активист благотворительного фонда «Помощь СВОим» Юлия Плескач.

К слову, идею швеям и закройщицам по пошиву маскировочных костюмов подсказал снайпер, который находится сейчас на передовой.

Сегодня в Лаишевском районе работают 13 пунктов сбора гуманитарной помощи участникам СВО. Здесь ведется работа по вязанию маскировочных сетей, пошиву маскировочных костюмов, флисовых толстовок хаки, стелек в резиновые сапоги, изготовлению окопных свечей, сухого душа, сухой домашней еды. В волонтерской армии задействовано около 300 человек. На пункте в Лаишево работают 50 мастериц.

С начала СВО Лаишевский район направил порядка 300 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 85 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что очередная гуманитарная помощь направлена 22 декабря.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото, видео: благотворительный фонд «Помощь СВОим».