Лаишевские контрактники получат от района дополнительную выплату в 200 тыс. рублей

Всем военнослужащим из Лаишевского района Татарстана, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, назначена дополнительная единовременная выплата от муниципального образования в размере 200 тыс. рублей. Таким образом, контрактники из Лаишевского района единовременно получат 395 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в военном комиссариате района.

Помощник начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу райвоенкомата майор Айрат Гайнуллин рассказал, что на службу по контракту принимаются граждане старше 18 лет и до 60, годные по состоянию здоровья.

«При заключении контракта на срок от одного года и более единовременно выплачивается 195 тыс. рублей. Плюс от района 200 тыс. рублей. При заключении контракта тем, кто находится в зоне СВО, ежемесячно выплачивается от 204 тыс. рублей. Вся необходимая экипировка выдается от района», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, военнослужащим предоставляются социальные гарантии и льготы. Это, в частности, кредитные каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Телефоны для справок: 8 (843) 782-43-73 или 8-905-020-68-84. В Татарстане также работает горячая линия по вопросам службы по контракту. Получить ответы на интересующие вопросы можно, позвонив по короткому номеру 117.